Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesi dünkü idari mali genel kurul oldukça gergin geçti. Yaşanan kavgalar ve tartışmaların ardından kürsüye çıkan başkan Ahmet Nur Çebi algılara boyun eğmeyeceğini söylerken “İki kimliğim var; Trabzon doğumluyum ve Beşiktaş Kongre Üyesi’yim. Bunlar benimle mezara gidecek. Bir Allah’ın kulu da gelsin bunu benden alsın. Beşiktaş, İstanbul’dan büyüktür. Kadıköy’de, Beyoğlu’nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim” sözlerini kullandı.

O HAKEMLER KALIRSA...

Hakemler konusunda sessiz kalındığı yönünde gelen sitemlere de anlam veremediğini belirten Çebi “Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm. Çünkü bu, insanın fıtratında var. Ben bu hakemlerin tamamının gönderilmesini söylemiştim. Eğer seneye biri burada olursa, o söylediklerinizin 10 katını yapacağım” diye konuştu.

PANDEMİ YÜZÜNDEN

“Altyapıdan hoca getirdik, sosyal medyada adamı linç ettiler” diyen Çebi “Önder Karaveli bana ‘Başkan’ım artık ölmek üzereyim, yapamıyorum’ dedi. Yönetimdeki arkadaşlarım, bu sosyal medya yüzünden görev yapmak istemiyor. Beşiktaş için susun artık!” ifadelerini kullandı. Borcun artması yönündeki eleştiriler için de başkan Çebi “Borç artıyor da kur farkının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon lira kaybettik. Çin’deki virüsü de ben mi getirdim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÇEBİ'DEN İNCİLER

> Boyko, Aras Özbiliz gibi isimlere ne paralar verildi. Göreve geldiğimizden bu yana ilk defa kendi kadromuzu kuracağız…

> Beşiktaş’ı sevmeyip, imza atmayacak altyapı oyuncusu varsa anasının evine. Beşiktaş’ın kıymetini bilmeyeni tanımam…

> Seçildiğimizde kasada 100 lira bile yoktu. Fuat Çimen kazanırsanız kasada 100 milyon lira var. Güle güle kullanın…

> Enerjisi bitmiş hocayı (Abdullah Avcı) tazminatı olsa da kulüpte tutmam. Yolladım, dirayetli başkan yapabilir ancak bunu…

> Valerien Ismael çok iyi bir teknik direktör. Aradığımız hocayı bulduk. Göreceksiniz bu takım seneye nasıl başarılı olacak…

BORÇ 4,9 MİLYAR LİRA

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yönetiminin 2021 yılı dönemi mali ve idari açıdan ibra edildi. Öte yandan Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verirken siyah beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğunu açıkladı.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Gergin oturum Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.

Beşiktaş Jordy Caecido için Bulgar kulübüne resmi teklifini iletti Transferde önceliği santrfor pozisyonuna veren Beşiktaş, Polonyalı golcü Adam Busca ve Ekvadorlu golcü Jordy Caecido'nun kulüplerini kapısını çaldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Caicedo ve Buksa transferleri için CSKA Sofya ve New England'a resmi teklif yaptı.