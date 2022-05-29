Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kariyeri kupalarla dolu 67 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, imza için geri sayıma geçmişken, tecrübeli hoca hakkında birçok şey konuşuluyor. Gündemin en önemli maddesi, oyuncularıyla ilişki olunca, bir bakalım dedik, söylenenler ne kadar gerçek. Özellikle gençlerle çalışmayı sevmediği iddia ediliyor. Ama istatistikler bunu yalanlıyor. Gonçalo Ramos (19) ve Morato (19) hocanın 2020-21’de Benfica’daki gözdeleri. 2019’daki Flamengo macerasında Reiner (17), Lincoln (18) ve Thuler’i (19) sahaya süren de Jorge Jesus. Bu liste uzar gider ama bir de oyuncuların Jesus hakkındaki sözlerine bakalım.

YILDIZLARIN GÖZDESİ

Monaco’nun sağ kanadı Martins, “Birçok kusurum vardı ama Jesus bu eksiklikleri düzeltmeme yardım etti” derken tanıdık bir isim Talisca daha da net: “Jesus çok sıkıcı. Zaten bir insanın iyiliğini isteyen herkes sıkıcıdır. Benden çok şey istiyor. Talep etmediği gün bana güvenmiyor demektir” sözleriyle özetliyor hocayı. ManU’dan Bruno Fernandes, “Eğer hayatımın sonuna kadar tek bir teknik direktörle çalışacak olsam, bu isim Jorge Jesus olurdu” diyerek çıtayı yükselirken noktayı, Jorge Jesus koyuyor: “Mourinho ile Inter’de Şampiyonlar Ligi kazandım, kariyerimin zirvesiydi. Ama Mourinho ve Jesus arasında hep Jesus’u tercih ederim…”

CARVALHO-EMRE MOR HEYECANI

F.Bahçe'de Jesus'la birlikte transfer de hareketlenecek. Portekiz basını, Real Betis’in 30 yaşındaki orta sahası William Carvalho yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyebileceğini yazdı. Oyuncu Jesus’la İstanbul’a gelebilir. Karagümrük'te çıkış yapan Emre Mor sesleri de yükseliyor. Ozan Tufan-Emre takası iddiası var.

1+1 YILLIK İMZA

Jorge Jesus’un avukatı Luis Henrique, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar 1+1 yıllık anlaşma üzerinde yoğunlaştı; Fenerbahçe’nin Jesus’a teklifinin yıllık 5 milyon avro ve bonuslar olduğu öğrenildi...

Jesus haftaya imzaya geliyor Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla son pürüzleri de giderdi. Jesus’un avukatı Henrique’nin İstanbul’daki yürüttüğü görüşmeler mutlu sonla bitti.