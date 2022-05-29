Türkiye Gazetesi

Real Madrid ile Liverpool’un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finalinde maçın geç başlaması geceye damga vurdu. Maçı yorumlayan Fatih Terim ise hayrete düştüğünü ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

“HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEYE RASTLAMADIM”

Fatih Terim canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım, görmedim. Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride. Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce." ifadelerini kullandı.

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