Türkiye Gazetesi

Beşiktaş 2021 olağan ve idari genel kurul toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları;

“KEYİFSİZ BİR DURUM”

"Devir teslimde, bağımsız kurumdan alınan borç-alacak raporlarıyla belirlenen borç 3 milyar TL'ydi ve 300 milyon daha da üstüne eklenmesi gereken miktardı. Borç 3.3 milyar TL iken, şu anda borcun 4.3 milyar TL olduğunu görüyoruz. Keyifsiz bir durum. Geldiğimiz süre içinde ödenen kur farkı ve faizler, 1 milyar TL.

“BORUCUMUZ ARTMAMIŞTIR”

Eski borç ve yükümlülüklerden kaynaklı faizleri hesapladığınızda zaten 4.3 milyar TL beklenen bir başarıdır ve borç artmamıştır. Dönemimizdeki gelirlerimiz 1.8 milyar TL'dir, giderlerimiz de 1.8 milyar TL'dir. Geldiğimiz günden bu yana söylediğimiz denk bütçeyi biz sağladık. Ama bizden kaynaklanmayan faiz ve kur farkından kaynaklanan miktar, borcun arttığını göstermektedir.

“UZLAŞMA SAĞLANDI”

Yürüyen borçların içinden sildirdiğimiz yaklaşık 6-7 milyon euro civarı indirim aldık. Vergi konusunda sırtımızda olan 200 milyonluk yükün hemen hemen büyük bir kısmından kurtulmak için verdiğimiz mücadelenin Beşiktaş'a ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Yıllardan beri problem olarak camianın sürekli konuştuğu, Yıldırım Demirören'in alacağıyla ilgili de uzlaşma sağlandı.

“ANKARA’YA YALVARDIK”

Vergiden 200 milyon, bize hizmet verenlerden silinen 100 milyon, bağış yapanlardan 100 milyon, Yıldırım Demirören'in silinen alacağını alt alta koyduğunuzda 500-600 milyon TL yapıyor. 200 milyonluk vergi borçlarını, 16 milyon liraya indirdik. Ankara'ya git gel... Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar: Ayrıca uzun vadeli sporcu kontratları yapılmadı. Bir önceki dönemde imzalanan kontratlarla verilen mücadelelere bakınca da başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum"

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