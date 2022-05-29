Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig play-off heyecanı devam ediyor. Yarı final ikinci maçında İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Maçı Erzurumspor 1-0 yendi. Ancak sonuçla deplasmanda ilk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, adını finale yazdırdı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'un rakibi oldu.

Maçtan dakikalar:

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Novikovas’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alperen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Rroca’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi, son çizgiye inerek kale önüne aktardığı pasta Aykut Demir, İbrahim Yılmaz’dan önce dokunarak topu kornere gönderdi.

48. dakikada Mucahit’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olanare, rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Alperen meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

54. dakikada Melih Kabasakal’ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Szumski, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerken, sol tarafa açılan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada Melih, rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

63. dakikada Kağan Bağış, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz’ın gelişine yaptığı şutta top, yakın direğin dibinden az farkla dışarı gitti.

78. dakikada orta alanda topla buluşan Emir Kaan, rakibini geçerek sol taraftan ileri çıktı. Emir’in ceza sahası dışı sol çaprazından pasında Muammer Sarıkaya, topun gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

80. dakikada Muammer’in ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pas savunmadan sekerken, kale önünde Emir Kaan’ın yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

85. dakikada kaleci Alperen tek yumrukla topu uzaklaştırırken, Aykut Demir’in röveşatasında kaleye giden topu Ali Yaşar eliyle kesti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken Ali Yaşar’a da kırmızı kart gösterdi.

87. dakikada beyaz noktanın başına gelen Novikovas, kaleci Alperen’in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

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