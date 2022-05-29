Türkiye Gazetesi

Aşk şehri Paris’te devler ligi kupasını Real Madrid’in nasıl kazandığı belli, kahraman Courtois birbirinden güzel kurtarışlarışla Liverpool’a geçit vermedi; Mohamed Salah ve Sadio Mane’yi 6 kez geri çevirdi. Tebrikler.

Ancak asıl unutturulmak istenen acı hadise çok başka.

Şöyle özetleyeyim:

O nasıl bir karmaşa.

Ne büyük acizlik.

Ne ayıplı bir organizasyon.

…Ve densiz bir açıklama?

“Suçlu ayağa kalk!” diyeceğim ama UEFA suçu çoktan taraftara yıktı bile. Heyhat!

UEFA gibi kıta futbolunun kulüpler bazındaki en üst ve en önemli organizasyonu olan Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan garabet, Türkiye’de olsa inanın yer yerinden oynardı.

DÜNYA KÖR VE SAĞIR

Şu işe bakın ki dünya medyasından birkaç geçiştirme haber ve formaliteden ibaret soruşturma dışında tık yok.

Niye bu çifte stantard?

…Ve niye bütün dünya sözleşmiş gibi kör ve sağıra yatar, anlamak mümkün değil!

Kim izah edebilir, Merseyside Polisi'nin Liverpool taraftarına layık gördüğü orta çağdan kalma “kafes arkası köpek muamelesi” görüntüleri ve dev finalin yarım saat gecikerek başlamasını?

Söyleyin böylesine üst düzey bir organizasyonda böyle bir garebet; şimdiye kadar Avrupa futbolunda görülmüş müdür? Hayır, ne görüldü ne de kabul edilebilir bir durum bu.

Doğrusu içime sindiremedim… Hele turnikelerdeki kuyruğa giren büyük taraftar kitlelerine yapılan gayri insani o şok edici yürek burkan görüntüler, insana “Hangi çağda yaşıyoruz?” sorusunu sordurtur cinsten.

Özetle insana insan muamelesi yapmalı, köpek muamelesi değil.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

İddia ediyorum, Stade de France finallere ev sahipliği yapmaya başlayalı böyle giriş çirkinliği ve güvenlik zaafını ne yaşadı ne de gördü.

Avrupa futbolu adına ne büyük hayal kırıklığı, bu!

UEFA nasıl temizler bu ayıbı bilmem ama Avrupa futbolunun yönetim organı, Fransız polisi ve Fransız Futbol Federasyonu ile birlikte bu garabet durumu mutlaka gözden geçirmeli, incelemeli ama inceliyormuş gibi yapmamalı.

SAHTE BİLET KİMİN SORUNU?

Sonra böylesine önemli bir organizasyonda sahte bilet hadisesi nasıl yaşanır? Sahte biletle içeri girmeye çalışan insanı tespit etmek bu kadar zor mu?

GAZETECİNİN İŞİ HABER VERMEK

Özellikle de Associated Press muhabirinin kulübeye sürüklenmesi ve yakaladığı video görüntülerinin silmesinin istenmesi, aksi takdirde akreditasyonunun iptal edileceği tehdidi basın özgürlüğüne vurulan ağır darbedir ve izahı yoktur.

Gazetecinin işi her şeyi takip etmek ve yerinden haber vermektir.

Soruyorum çirkinlikleri halının altına süpürmeyi marifet sayan UEFA’nın bu ayıbını hangi açıklama masum gösterebilir?