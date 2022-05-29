Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı başladı. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, 12 sandıkta 2 bin 482 oy kullanıldı. Bu oylardan 2 bin 227'si geçerli sayıldı. 40 geçersiz, 216 boş oy kullanıldı.

12 sandığın sonucuna göre Ahmet Nur Çebi 1.584 oy alırken rakibi Fuat Çimen'e 643 oy çıktı.

Bu arada, Toplantı Divan Başkanlığına da Uluç Gürkan seçildi.

Ahmet Nur Çebi’den dikkat çeken sözler! Yer yerinden oynadı… 2021 olağan ve idari mali genel kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "184 milyon liralık vergi borcunu Ankara'ya git gel sildirdik. Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi’nin bu açıklamaları büyük yankı oluşturdu.

Ahmet Nur Çebi: Bu linç kültürünü bırakın! Trabzonlu olmasına yönelik eleştirilere kızan Çebi “İki kimliğim var; Trabzon doğumluyum, Beşiktaşlıyım… İkisini de benden alamazsınız. Sosyal medya eleştirileri yüzünden görev almak istemiyorlar” dedi.