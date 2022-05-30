Türkiye Gazetesi

Şampiyon Trabzonspor, gözünü hem Şampiyonlar Ligi’ne hem de yeni şampiyonluğa dikti. Dev arenada yer alabilmek için takıma takviyeler yapacak olan bordo mavililer hem kasayı zorlamayacak hem de takıma büyük katkı verecek isimleri bulabilmek için kılı kırk yarıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hazırladığı alternatifli liste üzerinde çalışan yönetim, alınması düşünülen oyuncularla temasa geçmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Yunan kanat oyuncusu Georgios Masouras’ın listelerinde olduğunu dile getiren Avcı’nın bu oyuncu için şartların zorlanmasını istediği öğrenildi.

KAMPA YETİŞECEKLER

Olimpiakos’ta forma giyen Yunan oyuncu bordo mavililerin devre arasında da gündeme gelmişti. Yunan ekibiyle yapılan ilk görüşmede aradaki uçuk fiyat farkından dolayı anlaşma sağlanamadı. Yönetim, Masouras için bir daha girişimde bulunacak. Listede ayrıca Göztepe’nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, Real Betis’le sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Cristian Tello, Sevilla’nın sol beki Ludwig Augustinsson ve uzun süredir gündemde olan ve İtalya’da Sassuolo forması giyen millî stoper Kaan Ayhan bulunuyor. Avcı, kamp öncesi transferlerin tamamlanmasını istedi.

AĞAOĞLU'NDAN DUYGULU ZİYARET

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti. Merhumun annesi Nurhan, babası Ali ve kardeşi Emir Çalık'ın da yer aldığı duygulu ziyarette aileye taziye dilekleri sonrası minyatür şampiyonluk kupası, Trabzonsporlu oyuncuların imzaladığı şampiyonluk forması hediye edildi.

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