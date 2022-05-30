Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL,

Galatasaray’da seçimin 11 Haziran’da yapılacak olması, kulübün projelerini ve transfer politikasını da etkiledi. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başta Riva-Florya olmak üzere Ada, otel gibi önemli projeleri bulunuyor. Her iki başkan adayı da seçimi kazanmış gibi kolları şimdiden sıvadı. Son dönemde sık sık yaşanan ibrasızlık tehdidini ortadan kaldırmak için futbolda başarının olmazsa olmaz olduğunu düşünen adaylar hazırlıklara başladı.

ELMALI DA LİSTEDE

Dursun Özbek cephesi önceliğini iç transfere verirken yerli oyuncularla görüşmelerde bulunuyor. Özbek’in listesinin ilk sırasında Kasımpaşalı oyuncular var. Lacivert beyazlı formayla ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok ile Eren Elmacı için ilk adımlar atıldı. Kasımpaşa ile kiralık sözleşmesi biten Bozok’un ilk tercihinin sarı kırmızılılar olduğu biliniyor. Elmalı için de seçim biter bitmez Kasımpaşa’yla masaya oturulacağı öğrenildi.

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