Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu dün gerçekleştirildi ve Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılan kongrede Çebi 2.777 oy alırken, diğer aday Fuat Çimen'e 1.190 oy çıktı. Bir teşekkür konuşması yapan Çebi, "Buraya gelip bize oylarını veren, bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik beraberlik olsun istiyorum. Buna ihtiyacımız var. Birbirimize sarılıp destek olalım. Hayırlı uğurlu olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun ancak gerçek Beşiktaşlılar ile biz bu işi halledeceğiz" sözlerini kullandı.

BORÇ BOĞUYORDU!

Göreve ilk geldiklerinde Beşiktaş’ın borçlardan boğulmak üzere olduğunu söyleyen Çebi, "İlk dönemde büyük zorluklara rağmen mali yapıyı oluşturduk. Şimdi ektiğimizi biçme zamanıdır. Çok daha güçlü bir kulüp olacağız” derken, "Yeni sezonda bütçeye göre uygun ve gelir elde edilebilecek transferler olacak. Bizden önceki yönetimin yaptığı transferlerin hiçbirinden gelir elde edemedik. Ümraniye’de antrenman yapıp para aldılar. Fazlalıklardan kurtulduk. Bu sezon kadromuzu kendimiz kuracağız. Hocamızın istekleri doğrultusunda bütün planlamayı yaptık" şeklinde konuştu.

SAYI NİYE AZ?

Başkan, "Yarından itibaren somut adımlar atmaya başlayacağız. Hedefimiz 17’nci şampiyonluğu camiamıza yaşatmak. Geçen sezon anormal sakatlık durumları yaşanmasaydı bunu erken başarabilirdik" vurgusu yaparken, "Amatör branşlardaki maddi sıkıntıyı da sponsorluk anlaşmalarıyla aşıyoruz. Voleybol şubesini ayağa kaldıracağız. Basketbolda da artık şampiyonluklar kovalayan bir takım oluşturacağız" dedi. Çebi, "17-18 bin oy verecek üyemiz varken burada 5 bin kişinin oy vermesi beni üzdü. Kalan 13 bin nerede? Bu sonuçları değerlendireceğiz" siteminde bulundu.

YAPTIK YİNE YAPARIZ

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, göreve seçilmelerine layık olmaya çalışacaklarını söylerken, "2.5 senede iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün yine mali ve idari olarak zor bir dönem. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bize yeniden 3 senelik yetki verdiler" dedi.

YARIŞTA OLMALIYIZ

Siyah beyazlı yönetici, "Bu dönemin en önemli gündem maddesi mali anlamda Beşiktaş'ı ilerletebilmek. Bunu yaparken de tüm branşlarda iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Biz bunu daha önce yaptık, yeniden yapabileceğimize inanıyoruz" sözlerini kullandı. TFF yayınladığı mesajla Çebi ve yönetimini tebrik etti.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan Beşiktaş, bugün sandığa gitti. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen kozlarını paylaştı. Çebi, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Gergin oturum Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.