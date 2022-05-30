Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç beklenen hamleyi yaptı. Kesenin ağzını açıp, tartışılmayacak bir teknik direktörle, Jorge Jesus’la anlaştı. Portekizlinin imzası için geri sayım sürerken, çalışmalar çoktan başladı. Sarı lacivertlileri kapsamlı bir şekilde analiz eden Jesus’un, hazırladığı raporda 14-15 oyuncunun mutlaka takımda kalmasını isterken, Ferdi ile Osayi’ye özel paragraf açtığı öğrenildi. Vitor Pereira’nın beke devşirdiği, İsmail Kartal döneminde gaza basan iki genç oyuncu Portekizli teknik adamın da gönlünü çaldı.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR

Jesus’un Ferdi ile Osayi için, “Oyun planlarımızda çok kritik rol oynayacaklar. Fiziksel durumları çok iyi. Hücum ve savunma bilgilerine sahipler. Daha iyi olmaları için çalışacağız. Hem onlar hem de kulüp kazanacak” notları düştüğü öğrenildi. Kariyeri boyunca birçok ismi farklı mevkilerde kullanan Jesus’un hakkını, Arjantinli Gaitan, “Ondan çok şey öğrendim. Benfica’ya geldiğimde forvettim. Beni kanat oynamaya itti. Orada oynayamayacağımı düşündüm ama bugün orada iyi olduğumu biliyorum. O taktiksel olarak o en iyisi, bunu saklamaya gerek yok” sözleriyle teslim etmişti.

DZUBA BİR ADIM ÖNDE

Fenerbahçe’nin transferde en çok merak edilen hamlesi hiç şüphesiz ki; golcü... Jesus’un eski öğrencilerinden Haris Seferovic’le başlayan liste, Artem Dyzuba, Alexander Sörloth ve Andrea Belotti şeklinde uzuyor. Başkan Ali Koç’un favorisinin Sörloth olduğu söylense de en cazip isim bonservisi elindeki Dyzuba görünüyor.

YERLİYE HÜCUM

Kadrosundaki çok sayıda yabancıyla yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yerli piyasasına gözünü dikmiş durumda. Altay’ı Sinan Bolat ya da Ertuğrul ile yedeklemek isteyen sarı lacivertliler, Kasımpaşa’dan Eren, Antalya’dan Bünyamin, Gökdeniz, Göztepe’den Halil, Köln’den Salih Özcan’la ilgileniyor.