Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Play-Off Finalinde Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın ve Cenk Şen’in golleriyle 3-0 galip ayrılan Bodrumspor, Play-Off şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.

KAPTAN YEKTA KURTULUŞ

Teknik direktörlüğünü Samsunspor'un unutulmaz stoperi İsmet Taşdemir, kaptanlığını ise Altay, Kasımpaşa ve Galatasaray'dan hatırlanan tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş'un yaptığı Bodrum ekibi, Pendikspor ve Sakaryaspor'dan sonra 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu. 1. Lig'de seneye 19 değil, 18 takım yer alacak. Kocaelispor, Bursaspor, Menemenspor ve Balıkesirspor veda eden takımlar olmuştu.

Maçın ardından saha ortasında kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide Bodrumspor kaptanı Yekta Kurtuluş, kupayı havaya kaldırdı. Kupanın kaldırılmasıyla beraber yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

Fethiyespor TFF 2. Lig’de... "Yeni gelmedik, geri geldik" TFF 3. Lig play-off finalinde İçel İdmanyurdu’nu seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig’e yükseldi. Batman Petrolspor, Düzcespor ve Esenlrer Erok gruplarında şampiyon olmuştu. TFF 2. Lig'e iki bilet daha kesilecek...

ÖZET I Bayburtspor - Bodrumspor 0-3 (Maç sonucu) Bodrum ekibi play-off finalinde... Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor TFF 2. Lig yükselme play-off turunda yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Ege temsilcisi gergin deplasmanda da 0-3 kazanıp adını play-off finaline yazdırdı.