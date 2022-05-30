Türkiye Gazetesi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosu açıklandığında pek sürpriz yoktu. Ancak kadrodan eleme yapması gereken başantrenör Giovanni Guidetti, VakıfBank'ın yıldızı Tuğba Şenoğlu'nu eledi. 24 yaşındaki smaçör nihai kadroya almamasına isyan etti. Milli voleybolcunun Twitter tepkisi olay oldu...

TUĞBA ŞENOĞLU TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

VakıfBank'ın 3-2 kazandığı Fenerbahçe şampiyonluk serisinde müthiş bir performans sergileyen Tuğba, CEV Şampiyonlar Ligi zaferinde de önemli rol oynamıştı. Nihai kadroda kendisine yer bulamayan milli voleybolcu, Twitter hesabından üzgün surat emojisi paylaştı. Yıldız isim Akdeniz Oyunları'nda ter dökecek. Şenoğlu'nun paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı yorumlar şöyle:

"Bu yaklaşım profesyonel sporculuğa yakışmıyor. Ülkeyi temsil etme şansı size verilmiş, siz turnuva beğenmiyorsunuz. B takıma önderlik edebileceğiniz düşünülmüş ki oraya gönderiliyorsunuz. Hırs güzeldir fakat fazlası insana çok şey kaybettir."

"Ben bir senedir voleybol izliyorum. Cok fazla anlamam. Ama sunu soylemek istiyorum destek verenler olacaktir. Fenerbahçe ile yapilan son macta ve şampiyonlar ligi finalinde ki son anlarda Tugba’nin soğukkanlı olusu maclari kopardı. Saka mi bu karar??"

MİLLETLER LİGİ'NDE RAKİP İTALYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Miletler Ligi kadrosu açıklandı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu. Trendyol ile güç kazandıklarını belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Bu işbirliği ile Trendyol bize ‘sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sabırla ilerleyeceğiniz her yolda sizinle birlikteyiz’ dedi, bu değerli katkıları bizim için çok kıymetli" dedi.