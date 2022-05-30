Türkiye Gazetesi

Hatayspor'da Alex de Souza sesleri... Teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolları ayıran Akdeniz ekibinin, Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex'i teknik direktörlüğe getirmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Bordo-Beyazlılar'ın, Sao Paulo'da antrenörlük yapan Brezilyalı çalıştırıcıya "Gel takımın başına geç" teklifinde bulunacağı iddia edildi.

8 YILLIK HASRET BİTİYOR MU?

Alex de Souza, Hatayspor'un teknik direktörü olursa 8 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmüş olacak. Fenerbahçe'de forma giydiği 8 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı efsane, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Süper Lig'de 2 kez gol kralı olan Alex'in Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikildi.

Hatayspor'da ayrılık... Kaleci Munir Mohammedi ile anlaşma sağlanamadı Hatayspor'da kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bordo-Beyazlılar geçtiğimiz günlerde de teknik direktör Ömer Erdoğan'la vedalaşmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR

Futbolu 2015'te bırakan Alex de Souza, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlüğe başlamıştı. Alex geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda artık 1. adam olmak istediğini ve buna hazır olduğunu ifade etmişti. Fenerbahçe taraftarlarının da bir gün mutlaka takımın başında görmek istediği sambacı, kariyerine Hatayspor'da başlamaya sıcak bakıyor.

Alex de Souza'nın Galatasaray taraftarı anısı... " Hapse girmiş çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti" Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, kariyerinden kesitler paylaştığı yazısıyla gündemde... Brezilyalı, The Players Tribune'e yazdığı yazıda Fenerbahçe - Galatasaray rekabetine ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.