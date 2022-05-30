Türkiye Gazetesi

Belçika Jupiler Lig ekibi KAA Gent’te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat’ın, Fenerbahçe’ye transfer olacağı dile getirildi. Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-lacivertlilerin, Bolat ile anlaştığı ve takımdan ayrılan Berke Özer’in yerine 33 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edileceği ifade edildi.

ÖNCE JORGE JESUS GELECEK

Ayrıca söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı. Bolat, bu sezon KAA Gent formasıyla 25 maçta forma giyerken, kalesinde 26 gol gördü, 8 müsabakada ise geçit vermedi.

Fenerbahçe'de biten transferler, teknik direktör Jorge Jesus'un imza töreninin ardından açıklanacak. Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır'ın da takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe transfer haberleri... Altay Bayındır Ajax'ın gündeminde Fenerbahçe transfer haberleri... Ajax CEO'su ve Hollanda'nın efsanevi kalecisi Edwin van der Sar, Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır için kesenin ağzını açtı. Amsterdam ekibi cömert bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Alex de Souza Hatayspor'a teknik direktör oluyor... Bomba iddia! Süper Lig'de 2 kez gol kralı, 3 kez de şampiyon olan ve rekorları alt üst eden Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Süper Lig'e teknik direktör olarak dönebilir...

Jesus'tan Ferdi ve Osayi-Samuel'e özel paragraf Sarı lacivertli kulüpte Jorge Jesus’un imzası için geri sayım sürerken, Portekizli teknik adam mesaiye çoktan başladı. Hoca, raporunda Ferdi ile Osayi-Samuel’e özel bir paragraf açtı