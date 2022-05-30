Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final, Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.

TEK MAÇ, SON BİLET

Süper Lig'e yükselen iki takım daha önce belli olmuştu. Ankaragücü ile Ümraniyespor, TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım oldu. 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar ise 3. bilet için play-off turuna kaldı.

Ligi 62. puanla 3. sırada bitiren Bandırmaspor, 6. sıradan gelen Eyüpspor'u eleyerek finale kaldı. Bordo-Beyazlılar ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybedip evindeki rövanşı 3-0'la almıştı.

Ligi 60 puanla 4. sırada bitiren İstanbulspor ise BB Erzurumspor'u ilk maçta deplasmanda 1-3 mağlup edip işi bitirmişti.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım Bodrumspor oldu TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı. Pendikspor ve Sakaryaspor'dan sonra 1. Lig'e yükselen 3. takım Bodrumspor oldu. 1. Lig'de seneye 19 değil, 18 takım yer alacak.

Fethiyespor TFF 2. Lig’de... "Yeni gelmedik, geri geldik" TFF 3. Lig play-off finalinde İçel İdmanyurdu’nu seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig’e yükseldi. Batman Petrolspor, Düzcespor ve Esenlrer Erok gruplarında şampiyon olmuştu. TFF 2. Lig'e iki bilet daha kesilecek...

Süper Lig'in iki yeni takımı belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor merhaba dedi! MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yüksele bir diğer takım ise Ümraniyespor oldu.