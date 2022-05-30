Türkiye Gazetesi

Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gedson Fernandes'in Benfica, Tyler Boyd'un Beşiktaş, Joel Pohjanpalo'nun Bayern Leverkusen ve Cemali Sertel'in Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya katıldığı hatırlatılarak, "Oyuncularımızın kiralama süresi dolmuştur. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendilerine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Korkmaz'la yola devam edecek Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, teknik direktör Bülent Korkmaz'a güvenlerinin tam olduğunu, gelecek sezonda da takımın başında yer alacağını söyledi.

Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu İmran Gür sahalara döndü Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren 16 Yaş Altı Takımı oyuncusu İmran Gür, tedavisinin ardından sahalara geri döndü.