Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'ya konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, maçı 91-65 kazanara adını finale yazdırdı.

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka karşısında Henry, Melih Mahmutoğlu ve İsmet Akpınar ile üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 9-6 öne geçti. İlk çeyrek sarı-lacivertlilerin 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken 16. dakikada De Colo'nun dış atışıyla sarı-lacivertliler farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Savunma sertliğini artıran ve son bölümde üst üste çizgiye gelen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-23 önde gitti.

İkinci yarıya De Colo'nun basketiyle farkı 21 sayıya (23-44) çıkartarak başlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 68-45 üstün girdi. Son periyotta da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 91-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe Beko, adını finale yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Mor için Karagümrük'ün kapısını çaldı Fenerbahçe, Volkan Demirel'in kefil olduğu Emre Mor için ilk hamleyi yaptı. Başkan Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer zirvesi gerçekleştirdi. Emre Mor'u istediklerini söyleyen Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Sinan Bolat Fenerbahçe'de! Resmi açıklama Jesus'tan sonra... KAA Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın. Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertliler ile tecrübeli kalecinin anlaşmaya vardığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi... Jan Vesely'den Sarı-Lacivertliler'e veda Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'nin gelecek sezon Barcelona'da oynayacağı iddia edildi...