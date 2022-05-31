Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, şampiyonluk hasretini önümüzdeki sezon dindirmekte kararlı. Her ne kadar takımı devraldıktan sonra başarılı işlere imza atmış olsa da İsmail Kartal’ın yerine dünya çapında bir hoca isteyen Koç, Jorge Jesus’la aylar öncesinden el sıkıştı. Son 2,5 aydır takımı uzaktan izleyen Jesus da takımda eksik gördüğü yerleri tespit etti. İstanbul’a gelir gelmez, ayrıntılı raporu Koç’a sunacak olan Jesus, imzayı attıktan sonra yardımcılarıyla birlikte yoğun bir mesaiye başlayacak. Portekizli teknik adam, özellikle orta saha ve forvet transferlerinin sezon başı kampına yetiştirilmesi konusunda titiz davranıyor.

15 GÜN SONRA TOP BAŞI

Takımın ligi ikinci bitirmesiyle Şampiyonlar Ligi’nin kapısı aralanmış oldu. Ancak bu dev arenaya girebilmek için ikinci ön elemeden start alacak olan sarı lacivertlileri sıkışık bir takvim bekliyor. Zira Şampiyonlar Ligi’nde ikinci ön eleme turu maçları 19-20 Temmuz’da başlayacak. Bu da Fenerbahçe’nin sezonu erken açma zorunluluğunu doğuracak. Haziran ayının ikinci haftasında top başı yapacak olan Fenerbahçe’de yönetim de Jesus’un listesindeki isimleri bitirmek için kolları sıvayacak. Portekizli teknik adam ön eleme maçlarına kadar transferlerin bitirilmesini istiyor.

JESUS ONUNLA ÖZEL İLGİLENECEK

Başkan Ali Koç’un deyimiyle son 2,5 aydır Fenerbahçe’yi yakından takip eden Jorge Jesus’un genç Arda Güler’e hayran kaldığı ifade edildi. Arda’da büyük oyuncu potansiyeli gördüğünü belirten Portekizli teknik adamın genç oyuncuyu ilk on bire hazırlayacağı öğrenildi.

Sinan Bolat Fenerbahçe'de! Resmi açıklama Jesus'tan sonra... KAA Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın. Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertliler ile tecrübeli kalecinin anlaşmaya vardığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Jesus'tan Ferdi ve Osayi-Samuel'e özel paragraf Sarı lacivertli kulüpte Jorge Jesus’un imzası için geri sayım sürerken, Portekizli teknik adam mesaiye çoktan başladı. Hoca, raporunda Ferdi ile Osayi-Samuel’e özel bir paragraf açtı