Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta ikinci Ahmet Nur Çebi dönemi başladı, transferde gaza basıldı. Göreve geldiklerinden bu yana yönetim olarak ilk defa kendi kadrolarını kuracakları için oldukça titiz davranan Çebi, bir süredir sportif direktör Ceyhun Kazancı ile çalışmalar gerçekleştiriyordu. Harekete geçmek için seçim sonucunu bekleyen siyah beyazlıların patronu, üç yeni transferin kısa süre içinde gerçekleşmesini istiyor. Öncelikli hedef kadroya bir gol makinesi katmak. Siyah beyazlılar şu anda bir numaralı hedefi olan Jordy Caicedo ile büyük oranda anlaştı.

ISMAEL'DEN ONAY

Bu transfer için CSKA Sofya’ya 1 milyon avroluk bonservis bedeli ödenecek. Stoper transferinde Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor’la pazarlıklar sürüyor. Bu transfer için Salih Uçan’ın takasta kullanılması planlanıyor. Sol kanat için düşünülen Jacob Ondrejka’da da sona gelindi. İsveç’te Elfsborg forması giyen 19 yaşındaki oyuncunun transferinin 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in de İsveçli genç yıldız adayını çok istediği öğrenildi.

CAICEDO GOL MAKİNESİ

Gol atma alışkanlığı kazanmış bir santrfor kadroya katmak isteyen siyah beyazlıların büyük oranda anlaştığı Ekvadorlu Caicedo, geçen sezon 22 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.

KARTAL’DA YENİ DÖNEM

Beşiktaş’ta yeni yönetimdeki görev dağılımı yavaş yavaş netleşiyor. İletişimden sorumlu yeni yönetici Mehtap Mutluşan Ferah oldu. Yönetimdeki tek kadın yönetici olan Ferah, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra pazarlama ve iletişim konusunda çeşitli kurumlara danışmanlık yaptı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan Beşiktaş, bugün sandığa gitti. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen kozlarını paylaştı. Çebi, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Gergin oturum Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.