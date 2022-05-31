Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Konyaspor'un milli stoperi Abdülkerim Bardakçı, Siyah-Beyaz'ı giydi... Sezonun ardından tatilinin ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren 27 yaşındaki stoper, Instagram hesabından siyah gömlek ve beyaz şortlu bir fotoğraf paylaştı. Beşiktaş taraftarları fotoğrafın altına hoş geldin yorumları yağdırdı.

KALBİ BEŞİKTAŞ İÇİN ÇARPIYOR

Konyaspor'da kaptanlığa kadar yükselen ve 4.2 milyon euroluk piyasa değeriyle takımın en pahalı isimlerinden olan Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe ile Galatasaray da devrede ancak başarılı futbolcu ve ailesi Beşiktaş'a gelmek istiyor.

TRT Spor'a konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de bu ilgiyi doğruladı. Özgökçen, "Abdülkerim özellikle bu sene çok üstün performans sergiledi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Galatasaray , Beşiktaş , Fenerbahçe dışında yurtdışından da teklifler var. Fransa'dan talibi var" dedi.

İLHAN PALUT'A VEDA ETTİ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise futbolcusunun geleceğiyle ilgili sorulan bir soruya "Kalıyor" yanıtını verememişti. Abdülkerim'in hocasıyla bir ayrılık konuşması yaptığı ve "Hocam Beşiktaş beni çok istiyor, ailem ve ben de Beşiktaş'ı istiyoruz. Kulübüme para kazandırarak gitmek istiyorum. Konya benim yuvam ama hayallerimde Beşiktaş var" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın gözdesi Abdülkerim Bardakçı için hocası bile "kalıyor" diyemedi Konyaspor'un 5 milyon euro bonservis istediği 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş için gemileri yaktı. Teknik direktör İlhan Palut, 1-1'lik Beşiktaş-Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Abdülkerim Bardakçı gemileri yaktı: Beşiktaş'tan başkası olmaz Konyaspor'un 2 milyon avro bonservis bedeli belirlediği 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı, "Kariyerime Beşiktaş'tan başka bir takımda devam etmek istemiyorum" dedi.

Beşiktaş transfer düğmesine bastı Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, üç yeni isim için hücum emri verdi. Ismael’in de onayladığı Caicedo, Ondrejka ve Abdülkerim için harekât başladı.