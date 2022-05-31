Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Altay’da, geçtiğimiz sezon ortasında Ankaragücü’nden transfer edilen Cebrail Karayel’in sözleşmesi sona erdi. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Altay’a veda etti.

"HAYATTAKİ ŞANSIM..."

Cebrail Karayel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geldiğimde çok duymuştum; ‘Büyük Altay'ın ekmeğini yiyen, suyunu içen burayı asla unutamaz’ diye. İlk başlarda anlayamamıştım. Ama bugün geldiğimiz bu noktada o sözün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu yaşayarak anladım.

Hep beraber enerjimizi vererek, 18 yıllık hayalin peşinden koşarak yaşadığımız şampiyonluğu sene sonunda taçlandırmak ve Süper Lig'de devam etmek inanın sizin kadar benimde tek düşüncem ve arzumdu.

Birkaç röportajımda da dedim ya; ‘Sizden biriyim, ben de tribünden geldim, sizleri çok iyi anlıyorum’ diye inanın şampiyon olduğumuz gün sizin kadar sevindim, sene sonunda sizler kadar üzüldüm, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak.

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DURSUN ÖZBEK'LE GÖRÜŞTÜM DEMİŞTİ

Cebrail Karayel, bu sezon Altay formasıyla sahaya çıktığı 32 resmi maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Konyaspor'un Skubic'in yerine almak istediği Cebrail, Radyospor'a konuşmuş ve Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'le görüştüğünü söylemişti:

"Altay ile sözleşmem sona erdi. Ben de hakkımda çıkan haberleri basından takip ediyorum. Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek ile İstanbul'a geldiğimde görüşmem olmuştu. Bu görüşme tanışma babında oldu. Dursun Özbek'in otelinde kalıyorduk, tanıştık Sayın Özbek beni beğendiğini söyledi bu şekilde kısa bir sohbetimiz oldu. Transfer konusu hiç konuşulmadı."

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