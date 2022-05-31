Türkiye Gazetesi

Emre Mor Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Fatih Karagümrük'te geçen sezon gösterdiği performansla futbola dönüş sinyalleri veren ve A Milli Takım'a yeniden göz kırpan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin gündeminde... Bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer görüşmesi yürütüyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar ise başarısız bir Galatasaray macerası bulunan Emre Mor'un Fenerbahçe'de ne yapacağından emin değil.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Mor için Karagümrük'ün kapısını çaldı Fenerbahçe, Volkan Demirel'in kefil olduğu Emre Mor için ilk hamleyi yaptı. Başkan Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer zirvesi gerçekleştirdi. Emre Mor'u istediklerini söyleyen Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

YOK BÖYLE BİR YETENEK

NutSpor YouTube kanalında Emre Mor'u yorumlayan Nihat Kahveci, "Ben Emre Mor'a güvenmiyorum" dedi. Beşiktaş efsanesi Nihat, şunları söyledi:

"Emre Mor 2016'da bizim dönemimizde milli takıma geldi. Bundan 6 sene önce. Ben ilk gördüm bu ne dedim! Böyle bir yetenek! O kampta Borussia Dortmund'a transfer oldu. Gidebileceği en iyi yer dedim. Çünkü sistem, proje, Almanya dedim. Oradan İspanya'ya gitti. Kalite olarak tam onun ligi dedim. Orada da başarısız oldu. Galatasaray dönemi var başarısız. Karagümrük'te Volkan hoca geldikten sonra kıpırdandı. Hat-trick yaptı. Çok da güzel goller attı. Ama bu kriterle al hemen Fenerbahçe'de oynat diyebileceğim bir oyuncu değil."

"BAKARSIN UÇAR"

"Üzerinde konuşulması gerek. Sıkıntılı bir futbolcu. Belki gelir uçar, ama bir bakarsın hiçbir şey de yapmıyo olabilir. İstikrarsız ama kaliteli. Tutturursa sana çok maç kazandırır. Fenerbahçe'de o tarz oyuncular var. İhtiyaç var mı acaba? Hoca ne diyecek? Emre Mor Fenerbahçe'ye iyi olur kötü olur diyemiyor çünkü yeteneğine ihanet etmiş biri. Çok büyük futbolcu olabilirdi ya. Rossi kadar oynat Rossi'den çok gol atar. ama sabredebilecekler mi o kadar? Gittiği hiçbir yerde başarılı olamadı."

Emre Mor Fenerbahçe iddiası! Volkan Demirel önerdi... Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren ve bonservisi İstanbul ekibi tarafından alınan Emre Mor için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı iddia ediliyor. Volkan Demirel futbolcu için kefil oldu...