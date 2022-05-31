Türkiye Gazetesi

Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekibe üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı sağlayan Rıza Çalımbay’ın bu hafta içerisinde yönetim ile görüşeceği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı, Başkan Mecnun Otyakmaz ile hem sözleşme hem transfer hem de takımın hedefi konularını görüşecek.

"HEDEF BÜYÜTMEMİZ LAZIM" DEMİŞTİ

Kupa şampiyonluğu sonrasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay yaptığı tüm açıklamalarda, "Sivasspor ile para konuşmayız, önemli olan hedef" mesajını vermişti. Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa Finali’nde mücadele edilecek olması nedeniyle geniş bir kadro talep ediyor.

6 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Spor Toto Süper Lig'i 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor’da, Çalımbay’ın yanı sıra futbolcular Ahmet Oğuz, Samba Camara, Fayçal Fajr ve Jorge Felix’in sözleşmeleri 31 Mayıs’ta bitecek. Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode ve Moussa Konate de mukaveleleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

Rıza Çalımbay'dan Kuntz'a sitem... "Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma?" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım halinde sezon başından beri güzel işler yapıp tarihlerindeki ilk kupayı kazandıklarını ifade ederken, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü olan Beşiktaş’tan eski takım arkadaşı Stefan Kuntz’a, ‘Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma?’ diye sitemde bulundu.

Rıza Çalımbay Sivasspor'da kalacak mı? Tecrübeli teknik direktörden sözleşme açıklaması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Danişment İlkokulu’nda düzenlenen söyleşide, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili gelen bir soruya, “Yönetimle bazı şeyleri konuşmamız lazım. Burada bizim transfere de ihtiyacımız var, onları da yapabilirsek ona göre oturup konuşacağız” cevabını verdi.