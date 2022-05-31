Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye 2020 yazında teknik direktör Erol Bulut'un özel isteğiyle PAOK'tan transfer edilen Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertliler'den ayrılmak istiyor. Yunan basını, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin İtalya'da kulüp aradığını, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Pelkas'la ilgilendiğini yazdı.

BOLOGNA'NIN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Fenerbahçe'yle 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Pelkas, 2.2 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 5 milyon euroyu bulan tecrübeli futbolcu için Sarı-Lacivertli yönetim henüz bir bonservis bedeli belirlemedi. Bologna ile geçen yaz da ismi anılan futbolcu için kısa süre içinde resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

ÜLKE DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 23 maçta 4 gol atan ve hem Pereira hem de İsmail Kartal yönetiminde yedek kalan Pelkas, sarı-Lacivertli formayla toplamda 67 maçta 13 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. Yunanistan'ın eski dışişleri bakanlarından birinin kızıyla evlenecek olan Pelkas'ın yeni hayatına başka ülkede devam etmek istediği biliniyor.

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