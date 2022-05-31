Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız devinden yapılan açıklamada, Sporting'den geçen sezon başında kiralanan 19 yaşındaki futbolcuyla, 40 milyon avroluk satın alma opsiyonu kullanılarak 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. PSG'de geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mendes, lig şampiyonluğu yaşadı.

PSG'DEKİ 13. PORTEKİZLİ

Nuno Mendes, Paris ekibinde forma giyen 13. Portekizli futbolcu.. Paris'teki ilk sezonunda, genç milli futbolcu 37 maçta forma giydi, iki asist yaptı ve kulübün 10. Fransa şampiyonluğunda rol oynadı. Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu ödülüne aday gösterildi ancak bu ödülü alamadı. Nuno Mendes henüz 19 yaşındayken yarışmanın en iyi sol beki seçildi.

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