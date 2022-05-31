Türkiye Gazetesi

Burak Elmas: "TFF'nin seçimi bir seneliktir. Kısa sürede çözülemeyecek sorunlar var. Çözümün ilk adımlarını atacak, şeffaf olacak bir TFF arzuluyoruz. Bütün kulüplerle görüşüyoruz. Türk futbolu için en doğru kararı vermek adına gelişmeleri izliyoruz."

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Son dakika Galatasaray haberi... Dursun Özbek'ten açıklama Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, 11 Haziran’da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, "Başta futbol takımımız olmak üzere, tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur" dedi.

Galatasaray için Corentin Tolisso iddiası! Avrupa piyasasındaki son transfer dedikoduları Bayern Münih'in 2107 yazında tam 42 milyon euro bonservis ödeyerek Olympique Lyon'dan transfer ettiği Corentin Tolisso, Bundesliga devinde geçen 5 sezonun ardından boşa çıktı. Bayern Münih kulübü dün 27 yaşındaki Fransız orta sahayla yolların ayrıldığını açıkladı. Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray için Tolisso ismi transfer haberlerinde geçmeye başladı. İşte Avrupa piyasasındaki son transfer dedikoduları ve imza aşamasında olan bazı futbolcular...

Galatasaray'da 3 isim dönmek istiyor Üç isim de seçim sonucuna göre kariyer planlamasını yapacak