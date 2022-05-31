Türkiye Gazetesi

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, katıldığı bir söyleşide transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Scout ekiplerinin 2-2.5 aydır yurt dışında çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Özgökçen, “Teknik ekibe rapor sunuluyor, eksik bölgelere göre. Hocamız da o sunulan listenin arasından bize hangileriyle ilgilenmemiz gerektiği konusunda rapor verdikten sonra yönetim olarak maddi imkanları değerlendirerek görüşmeler yapıp bazı transferleri bitiriyoruz” dedi.

SKUBİC'İN YERİNE AHMET OĞUZ

Skubic'in futbolu bıraktığını hatırlatan ve yerini doldurmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Fatih Özgökçen, “Bir tane arkadaşımızla sözleşme imzaladık. Diğeri de inşallah yarın imzalanacak ama imzalanmadığı için onu söylemeyeyim. Sözleşme imzaladığımız fakat açıklamadığımız, Sivasspor’un sağ beki Ahmet Oğuz’u transfer ettik. Tabii bu devam edecek. Dediğim gibi anlaşmaların tamamlandığı ama imza atılmayanlar olduğu için onları şu anda söylemek istemiyorum. Fakat taraftarımızın beklediği tabiri caizse ‘çilek transfer’ dedikleri transferler varmış. İnşallah onlar da kısa sürede gerçekleşecek. Çok da fazla geciktirmeyeceğiz çünkü 21 Temmuz itibariyle Konferans Ligi’nin ilk eleme maçı var. 18 Haziran’da takımımız toplanacak. Bu tarihten önce bizim başlamamız lazım” diye konuştu.

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