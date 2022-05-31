Türkiye Gazetesi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ile sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmada kendisi ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine karşı yapılanlara açıklık getirdi.

BAŞKANIN OTURACAĞI YER BELLİ

Salonda organizasyon hataları olduğuna değinen Elmas, “Biz 1. maça gittik ve çok da güzel sonuç aldık. Herhangi bir sorun yaşanmadı fakat ikinci maçta sadece benim şahsımın Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’nın oturması gereken yerin belli olmamasından ziyade bir çok olay yaşandı. Bize verilen biletlerde bizim üyemiz olan bir çok arkadaşımız tek tek oradan çıkartılmaya çalışıldı. Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray erkek basketbol takımının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu da belirten Başkan Elmas, “Herhalde burada bazı profesyonel arkadaşların kendi almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlıktan ötürü organizasyon hataları olmuş olabilir. Biz de zaten Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan kendilerinin kazanmış oldukları Avrupa başarısını ilk kutlayan kulüp olmamızdır. Galatasaray’ın herhalde o seviyede mücadele etmesi beklenmiyordu. Galatasaray o seviyede bu kadar kuvvetli bir mücadele ortaya koyunca herhalde bazı profesyonel arkadaşlar rahatsız olmuş olabilir” şeklinde konuştu.

1-1 devam eden Anadolu Efes - Galatasaray çeyrek final serisinde 3. maç bu akşam oynanacak. Sinan Erdem'deki maç 20.30'da başlayacak.

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