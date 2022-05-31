Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni teknik direktörün ne zaman İstanbul'a olacağını merak ediyor. 67 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içinde İstanbul'da olacağı açıklanmıştı.

JORGE JESUS KAÇTA İSTANBUL'DA OLACAK?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un uçak saatleri belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu, Jorge Jesus'u almak için TSİ 14.00 sularında Ankara'dan özel jet gönderildiği bilgisini paylaştı. Ankara'dan havalanan uçak gece saat 00:00'da İstanbul'a inecek.

JORGE JESUS İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Jorge Jesus'un pazartesi günü İstanbul'da olacağı daha önce başkan Ali Koç tarafından açıklanmıştı. Ancak tecrübeli hoca bir gün rötar yaptı. Bu gece yarısı Sabiha Gökçen'e inmesi beklenen Jorge Jesus, Divan Otel'e yerleşecek. Peki, Jorge Jesus imza töreni ne zaman yapılacak? Bu konuda resmi bir açıklama yok ancak Fenerbahçe yönetimine yakın kaynaklara göre imza töreni cuma günü yapılacak.

JORGE JESUS FENERBAHÇE'DEN KAÇ PARA ALACAK?

Futbol kamuoyu, Fenerbahçe'yle 3 yıllık anlaşmaya varan Jorge Jesus'un toplam maliyetini merak ediyor. Edinilen bilgiye göre Jesus yıllık 7 değil 6 milyon euro alacak. Yardımcılarıyla toplam yıllık maliyet 7.5 milyon euroyu buluyor.

Portekiz teknik direktör ve avukatlarıyla yarın sözleşme detayları ve son düzenlemeler ele alınacak. Resmi imzalar atıldıktan sonra imzat töreni gerçekleşecek.

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