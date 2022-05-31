Türkiye Gazetesi

Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Ozan Tufan için Trabzonspor devreye girmişti. Milli yıldız onurunu kıran bu davranışının intikamını almak için Bordo-Mavililer'in teklifini fırsat olarak gördüğünü yazmıştık. Tecrübeli orta saha Instagram'dan kasketli fotoğraf paylaşarak hakkında çıkan haberleri doğruladı!

OZAN TUFAN TRABZONSPOR YOLUNDA

38 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kasket modasına öncülük etmişti. Avcı'nın kulüp efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'nın kulüp binasındaki kasketli fotosundan etkilenip geliştirdiği bu fikir kısa sürede modaya dönüşmüştü.

Milli futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Trabzonspor taraftarlar Ozan Tufan'ın paylaşımlarına yorum yağdırmaya başladı.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den intikamı... Milli yıldız Trabzonspor yolunda! Son dakika Trabzonspor haberleri... Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Ozan Tufan için Trabzonspor devreye girdi. Milli yıldız onurunu kıran bu davranışının intikamını almak için Bordo-Mavililer'in teklifini fırsat olarak görüyor.

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