Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız ululslararası spor arenasında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonasına katılan sporcularımız 4 madalya kazandı.

MİLLİLERDEN 4 ALTIN, 6 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı.

Kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, silkmede 120 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kilo ve toplam 219 kiloluk derecesiyle iki gümüş madalya kazandı.

Yine 64 kiloda Berfin Altun ise silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, koparmada 86, toplam ise 206 kiloluk derece elde etti.

Organizasyonun dördüncü gününde milli haltercilerin madalya sayısı 4 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.

Büyük gurur! Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz; Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve kadınlar kumite finalinde mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı.

Milli karateciler Eda Eltemur ve Erman Eltemur'da Avrupa şampiyonasında altın madalya Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. Kardeşi Erman da İngiliz rakibini yenerek altını boynuna taktı.

Sümeyye Kaya, Judoda altın madalya kazandı Judoda Sümeyye Kaya, Gymnasiade 2022'de altın madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcular altın madalya kazandı İngiltere'de gerçekleştirilen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Alican Özcan ile Nurcihan Ekinci, altın madalya elde etti.