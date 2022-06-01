Türkiye Gazetesi

Onun için “Türk Messi” denildi, Avrupa kulüpleri peşindeydi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu onunla ilgili “keşke”sini “Manchester City, 23 milyon avro bonservis bedeli verdiğinde satmalıydım” diye dile getirdi. Evet o değer geçen sezon şanssız sakatlık süreçleri de geçiren ve sonrasında yeniden toparlama dönemine girip şampiyonlukta payı olan Abdülkadir Ömür. 22 yaşındaki genç yeteneğe göre Trabzonspor’daki görevler tamamlanmış durumda ve sıra Avrupa’da.

BEKLENTİ 20 MİLYON

Ki kendisi kariyer planlamasını “İlk hayalim Trabzonspor'da forma giymekti ardından kaptanlık geldi. Sonraki hayalim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamaktı ve bunu da gerçekleştirdik. Şimdi önümde Trabzonspor'u ve ülkemi Avrupa'da temsil etmek var” diye açıkladı. Özellikle Fransız kulüpleri, Nice, Lille, Marsilya ve Monaco’nun takibinde olan Ömür için başkan teklifleri bekliyor. Marsilya’nın 12 milyon avroyu gözden çıkardığı genç isimden beklenti ise 20 milyon avro civarında.

ÇIKIŞLI İNİŞLİ BİR DEĞER

Abdülkadir Ömür kısa dönemde çok mesafe alıp değer anlamında yükselişe geçmişti. 2019’da 15 milyon avroluk piyasa değerlerine ulaşan Ömür, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası düşüşe geçti. Şu anki güncel değeri 9,5 milyon avro ve Trabzonspor ile 2024’e kadar mukavelesi var.

Abdülkadir Ömür Cengiz Ünder'le takım arkadaşı oluyor! Marsilya'dan dev teklif... Trabzon'un çocuğu Abdülkadir Ömür, iki büyük sakatlık yaşadıktan sonra bu sezon müthiş bir geri dönüş yapmıştı. 22 yaşındaki yıldız Trabzonspor'la şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi, sıra Avrupa'ya geldi.