Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe şu sıralarda tatlı bir ikilem içinde. Sebebi de yıldızlarının isteyeninin çok olması. Birçok oyuncu Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Kimler mi? Defansın sigortası Kim Min-Jae, kaleci Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Miha Zajc, Arda Güler, Attila Szalai ve Osayi-Samuel Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Bonservisi alınan Diego Rossi’nin de Güney Amerika’dan ciddi talipleri var. 5,5 milyon avroya alınan Rossi’den beklenti en az 10 milyon avro. İlgilenen takımlar ise Brezilya ekiplerinden Corinthians ve Flamengo.

HEPSİ BEKLEMEDE

Mert Hakan Yandaş’ı CSKA Moskova istedi ancak ancak sarı lacivertliler satılık olmadığını bildirdi. Crespo için Atletico Madrid, Kim Min-Jae için Premier Lig ve Serie A Ligi takımları, Attila Szalai için de Premier Lig’den ve La Liga kulüplerinin yakın ilgisi var. Osayi-Samuel ile West Ham United, Southampton ve Brentford, Miha Zajc’la Atalanta, kaleci Altay Bayındır ile de Newcastle United, Lille ilgileniyor. Genç Arda Güler’i de Everton ve B. Dortmund yakından izliyor. Ancak güçlü bir kadro yapılanması isteyen Portekizli teknik adam da yıldızların satışına pek sıcak değil.

JESUS GÖRECEK…

F.Bahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın durumu soru işareti olmaya devam ediyor. Ozan Tufan, bonservisini bedelsiz alarak, sarı lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. Ancak yönetim, Tufan’ın sözleşmesini bedelsiz vermek istemiyor. Ki Jorge Jesus’un sezon başı kampında orta saha oyuncusunun durumunu görüp ona göre karar vermesi bekleniyor.

SÖZLEŞME UZATILACAK

Serdar Aziz ile sözleşme yenileyen F.Bahçe’de sıra kaleci Altay Bayındır’da. Sarı lacivertliler bir yıl sözleşmesi kalan başarılı kaleci ile millî takım dönüşünde sözleşme yenileyecek. Ki bu anlaşmaya serbest kalma maddesi konması ve önemli bir bedel yazılması düşünülüyor. F.Bahçe formasıyla 100. maçına çıkan kaptan da sarı lacivertlilere uzun süre hizmet etmeye sıcak bakıyor.

KARTAL VEDALAŞTI

F.Bahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte İsmail Kartal dönemi sona erdi. Dün yönetimle bir toplantı yapan tecrübeli teknik adamın gelecek sezonla ilgili raporunu verdiği ve sonrasında vedalaştığı öğrenildi. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan hocaya yönetim hizmetleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin görüştüğü Jorge Jesus İstanbul'da Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul'a geldi.