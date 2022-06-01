Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Dursun Özbek yazılı bir açıklama yaptı. Özbek’in açıklamasının özeti şöyle: 500 yılı aşkın köklerimiz ve 117 yıllık şanlı tarihimizle yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Genelde Türk futbolunun, özelde kendi kulübümüzün mali sorunları malumunuzdur. Sürdürülemez mali yapı çözümsüz de değildir. Tevfik Fikret’in 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' sözlerinin anlam ve hayat bulmasının yolunun finansal bağımsızlıktan da geçtiğinin bilincindeyiz. 11 Haziran seçimleri işte bu yüzden bir milattır.

MİRAS BIRAKACAĞIZ

Ben ve arkadaşlarım bu kritik dönemde talip olduk. Mevcut sorunlara çözümlerimiz hazır. Ada, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, Altyapı Reformu, yeni araziler gibi konuları kapsayan bütün projelerimizi detaylarıyla anlatacağız. Amacımız, varlıklarımızın en verimli şekilde değerlendirilmesinin yanında yeni gayrimenkuller kazandırılarak, gelecek nesillere de yeni Riva’lar, yeni Florya’lar miras bırakmak istiyoruz. Başta futbol takımımız olmak üzere, tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz.

ADALET İSTEMEK CESURLARIN İŞİ

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’na GSYİAD forma sponsoru oldu. Törende konuşan Başkan Burak Elmas “Anadolu Efes ile oynanan ikinci maçta Galatasaray Başkanı'nın yerinin belli olmaması dışında başka sorunlar da yaşandı. Herhâlde ilk maçta oynadığımız oyun bazı profesyonelleri rahatsız etmiş” derken TFF ile ilgili soruya ise “Adalet istemek cesurların işidir. Biz TFF ile ilgili en başından beri aynı şeyleri söyledik. Cesaret gösteremediğiniz sürece gerçek adaleti sağlayamazsınız” cevabını verdi. Elmas, Galatasaray’da birleşmenin zor hatta imkânsız olduğunu da söyledi.

Son dakika Galatasaray haberi... Dursun Özbek'ten açıklama Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, 11 Haziran’da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, "Başta futbol takımımız olmak üzere, tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur" dedi.

Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda yeniden şans istedi: Geçmişten ders aldım Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Dursun Özbek, "2000 ruhuna geri dönmemiz lazım, eyleme geçmek için aday oldum" derken Eşref Hamamcıoğlu, "30 Nisan’da irade ortaya koyamayanlar bugün kulübü yönetmeye talip oluyor" ifadelerini kullandı.