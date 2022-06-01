Türkiye Gazetesi

Galatasaray'daki danışmanlık görevinden istifa eden dünyaca ünlü sportif idrektör Luis Campos, Paris Saint-Germain ile anlaştı.

LUİS CAMPOS'TAN PSG'YE 3 YILLIK İMZA

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Campos ve PSG'nin patronu Nasser Al Khelaifi Doha'da görüştü. Transfer ve harcamaların ele alındığı toplantı olumlu geçerken, sözleşmenin bu hafta açıklanması bekleniyor.

PSG, Luis Campos ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Portekizli spor adamı, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve Galatasaray ile sözleşme imzalamayacağını bildirmişti.

Luis Campos'dan Galatasaray'a veda... "Bu şartlarda olmaz!" Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını bildirdi.

GALATASASAY'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Galatasaray'da devrik başkan Burak Elmas'ın büyük umutlarla sportif direktörlüğe getirdiği dünyaca ünlü futbol yöneticisi Luis Campos, görevini bırakmıştı.

Portekizli spor adamı, yaptığı açıklamada, gelecek sezon başlaması düşünülen yeni ve iddialı projenin oluşturulmasıyla ilgili Elmas'ın teklifini büyük bir heves ve arzuyla kabul ettiğini ama kulüp içindeki istikrarsızlık ve belirsizliğin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetmişti:

"BU ŞARTLARDA ÇALIŞAMAM" DEDİ

Gelecek sezon için yapılan detaylı planlamadaki adımları atabilecek koşulların oluşmadığını savunan 57 yaşındaki Campos, "Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle hem spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

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