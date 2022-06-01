Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'a isim vermeden yüklendi... beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, şampiyonluğun algı oyunlarıyla değil, futbolla alındığını söylerken verdiği örnekle Yanal'ı hedef aldı.

KÜME DÜŞMEKTEN ZOR KURTULDU

Ağaoğlu'nun Yanal'a yönelik eleştirileri şöyle:

"Seneye şampiyonluk mücadelesi daha zor geçecek. Kalkıp da 'önümüzdeki sene biz şampiyonuz' derseniz, o zaman bir zahmet bizim de kaçıncı olacağımızı söyle de bizi de uğraştırma! Sporun ruhunda böyle bir şey yok. Şampiyonluk mücadelesi vermek ayrı bir şey, biz şampiyon olacağız demek ayrı bir şey. Bir takımımız hocası bundan 4-5 sene önceydi galiba, 'Bu sene şampiyon bizi, diğer takımlar kendilerine yer beğensin' dedi, küme düşmekten son anda kurtuldu! Rakibinize saygı duymadığınız anda o maça 1-0 geride başlarsınız."

Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son döneminde (2018-20) maç sonu röportajlarında "Şampiyon biziz" söylemleriyle gündeme gelmişti.

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UĞURCAN ÇAKIR KALACAK MI?

Başkan Ağaoğlu, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın satışına ilişkin şunları söyledi:

"Uğurcan'ın takımda kalmasından yanayım. Çok çok iyi bir teklif gelirse... Uğurcan Çakır'ı kaleden aldığınızda, o veya ona yakın bir kalibrede kaleciyi oraya koymak zorundasınız. 10'a sattınız da, 7'ye doldurdunuz diyelim. 3 için değer mi?"

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NWAKAEME'YE REST ÇEKİLDİ

Sözleşme uzatmayan Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme konusunda ise son durum şöyle:

"Nwakaeme'ye yapabileceğimiz en yüksek teklifte bulunduk. 1. sene oynadınız, ek olarak uzaması için performans kriteri. Trabzonspor'un yapabileceği bu. 33 yaşına gelmesi beni endişelendirmiyor ama benim bütçem belli, bu sınırlarda kalmak zorundayım. Para benim için önemli değil demiş. O zaman ortada bir sorun yok gibi algılıyorum ben bunu."

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