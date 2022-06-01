Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. " ifadeleri kullanıldı.

BİR DÜNYA MARKASI

67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı tyıllarca Sporting ve Benfica gibi takımları çalıştırırken, yurt dışında ise Al Hilal ve Flamengo'da görev yaptı. Daha önce Benfica ile üç kez lig şampiyonluğu yaşayan Jesus, Flamengo ile de Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en önemli kupası olan Copa Libertadores'i kaldırmıştı. Jorge Jesus dünyanın elit teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

Jorge Jesus çılgınlığı... Fenerbahçe taraftarları uyumadı Jorge Jesus nihayet İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli taraftarların aylardır merak ettiği teknik direktör kim olacak, ne zaman gelecek soru yanıt buldu. Dünyanın elit teknik direktörleri arasında gösterilen 67 yaşındaki Portekizli bugün tesisleri gezecek, yarın imzayı atacak. İmza töreni tarihi ise kısa süre içinde duyurulacak.

JORGE JESUS İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Jorge Jesus'un pazartesi günü İstanbul'da olacağı daha önce başkan Ali Koç tarafından açıklanmıştı. Ancak tecrübeli hoca bir gün rötar yaptı. Bu gece yarısı Sabiha Gökçen'e inmesi beklenen Jorge Jesus, Divan Otel'e yerleşecek. Peki, Jorge Jesus imza töreni ne zaman yapılacak? Bu konuda resmi bir açıklama yok ancak Fenerbahçe yönetimine yakın kaynaklara göre imza töreni cuma günü yapılacak.

Transfer için son karar Jesus'un Kim Min-Jae, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Miha Zajc, Attila Szalai, Rossi, Arda Güler, Osayi-Samuel ve kaleci Altay’ın ciddi talipleri var ama nihai kararı Jorge Jesus verecek. Yeni teknik adamın güçlü kadro isteği satışları zorlaştıracak

JORGE JESUS FENERBAHÇE'DEN KAÇ PARA ALACAK?

Futbol kamuoyu, Fenerbahçe'yle 3 yıllık anlaşmaya varan Jorge Jesus'un toplam maliyetini merak ediyor. Edinilen bilgiye göre Jesus yıllık 7 değil 6 milyon euro alacak. Yardımcılarıyla toplam yıllık maliyet 7.5 milyon euroyu buluyor.

Portekiz teknik direktör ve avukatlarıyla yarın sözleşme detayları ve son düzenlemeler ele alınacak. Resmi imzalar atıldıktan sonra imzat töreni gerçekleşecek.

Fenerbahçe'nin görüştüğü Jorge Jesus İstanbul'da Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul'a geldi.