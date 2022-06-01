Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe efsanesi Dirk Kuyt, teknik direktörlüğe geçiş yapıyor. Futbolu 2018'de bırakan ve bir süredir RTL kanalında yorumculuk yapan 41 yaşındaki Kuyt, Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Ado Den Haag'ın başına geçecek.

SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU

Feyenoord ve Liverpool formalarıyla Avrupa futbolunun en önemli forvetlerinden biri olan Hollandalı yıldız, Temmuz 2012'de Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve Sarı-Lacivertli formayı 3 sezon giymişti. Altyapısından yetiştiği Quick Boys takımında futbolu bırakan Kuyt antrenörlük lisansını geçen yıl almıştı.

Shaqueel van Persie Feyenoord'da 15 yaşında profesyonel oldu... Fenerbahçe'de 2015-18 yıllarında forma giyen Robin van Persie'nin imza törenine küçük yaşlarda katılan Shaqueel, Feyenoord'da 15 yaşında profesyonel oldu...

Alex de Souza Hatayspor'a teknik direktör oluyor... Bomba iddia! Süper Lig'de 2 kez gol kralı, 3 kez de şampiyon olan ve rekorları alt üst eden Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Süper Lig'e teknik direktör olarak dönebilir...

Jorge Jesus Di Maria'yı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini korunan teknik direktör konusu, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından son buldu. Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırırken ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. Bu isimlerin başında Angel Di Maria geliyor. PSG'den ayrılan ve Juventus'la anılan Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'ye transferi Portekizli hocanın Ali Koç'tan en büyük isteği...