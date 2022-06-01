Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük'ten Emre Mor açıklaması... İstanbul ekibinin patronu Süleyman Hurma, ismi Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'ya satacaklarını söyledi.

"ALİ KOÇ'LA BAŞKA ŞEYLER KONUŞTUK"

Hurma, EkoTürk TV'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Emre Mor için yurt dışından iki tane resmi teklif aldım. Yeterli değildi ve reddettim. Ali Koç ile de görüşmemizde konu Emre Mor değildi. Benim en büyük arzum; Emre Mor'u 1 sene daha tutup çok yüksek bir bedelle Avrupa'ya satmak" dedi.

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STEFAN KUNTZ MİLLİ TAKIMA ALMAMIŞTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki gösteren Karagümrük Başkanı, şöyle devam etti:

"Stefan Kuntz doğru yolda değil. Emre Mor olayıyla ilgili milli maçlar bittikten sonra başka açıklamalarım da olacak. Burası Patagonya değil. Emre Mor, beklediğimiz seviyeye gelirse dünya çapında bir oyuncu olacak. Lüksemburg ile oynayacağız ya... Al, bir gör bakalım, teste sok! Kuntz, 2 kere bizim maçımızı seyretse zaten Emre Mor'u alırdı. Ama Kuntz, Bundesliga'da küme düşme maçında yorumculuk yapıyor."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Mor için Karagümrük'ün kapısını çaldı Fenerbahçe, Volkan Demirel'in kefil olduğu Emre Mor için ilk hamleyi yaptı. Başkan Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer zirvesi gerçekleştirdi. Emre Mor'u istediklerini söyleyen Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Emre Mor Fenerbahçe iddiası! Volkan Demirel önerdi... Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren ve bonservisi İstanbul ekibi tarafından alınan Emre Mor için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı iddia ediliyor. Volkan Demirel futbolcu için kefil oldu...