Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu kazanarak yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatalarını aldı. Vodafone Park’ta düzenlenen törene Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, seçimi kazanan seçme ve sicil, disiplin ile denetleme kurulu başkanları ve üyeleri katıldı.

Beşiktaş genel kurulunda kavga çıktı! Gergin oturum Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.

5. MAZBATA 9. SENE

Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni yönetim kurulu üyelerini ve kendisini başkan olarak seçen genel kurula teşekkür ederek, “Yeni seçilen disiplin kurulu, denetleme kurulu, sicil kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Beşiktaş’ın menfaatlerini önde tutan kişiler olarak bizlerle beraber yol yürüyeceklerine hiç şüphem yok. Yeniyiz, enerji doluyuz. Bu benim 5. mazbata alışım, 9. senem. Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş’ı yukarılara taşıyacağımıza, menfaatlerini koruyacağımıza, sportif başarılarla camiamızı mutlu edeceğimize söz veriyorum” cümlelerine yer verdi.

Ahmet Nur Çebi’ye mazbatasını Tevfik Yamantürk ve genel kurul başkanlık divanı vekili Uğur Poyraz verdi. Yönetim kurulunun ardından kurul üyelerine de mazbataları takdim edildi.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan Beşiktaş, bugün sandığa gitti. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen kozlarını paylaştı. Çebi, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş'ın güncel toplam borcu ne kadar? (28 Mayıs 2022) Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu arasında Beşiktaşlı yok (1 Haziran 2022) Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Fenerbahçe forması giyiyor. Beşiktaş'ın en pahalı ismi Ersin Destanoğlu, Transfermarkt'ın 1 Haziran 2022 güncellemesinde Ferdi Kadıoğlu'nun gerisinden kaldı. İlk 10'da tek Beşiktaşlı bile yok. Zirvede ise Uğurcan Çakır var.