Türkiye Gazetesi

Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus'u KAP'a bildiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla ilgili sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapıyor. Kulüp tarafından yapılan son paylaşımda Jesus'un Türkçe diyaloğu, sosyal medyayı adeta yıkıp geçirdi. Fenerbahçe anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus'un Ali Koç ile Türkçe konuştuğu bir videoyu paylaştı. "Jorge on the stage" yani "Jorge sahnede" etiketiyle paylaşılan videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise Portekizli hocaya "Hazırım" diyerek cevap veriyor.

"HAZIR MISINIZ?"

İlk olarak Fenerbahçe Stadı'nı gezen Jorge Jesus burada Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. İkilinin buluşmasında yaşanan diyalog ise sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise "Hazırım" diyerek cevap veriyor.

Jorge Jesus Kadıköy'ü gezdi... Fenerbahçe'nin yeni hocasının ilk gün mutluluğu Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, stadı gezdi, kulüp müzesini dolaştı, başkan Ali Koç ve personelle ilk gününü geçirdi. Sarı-Lacivertli kulüp Jesus'un Kadıköy'deki ilk gününden fotoğraflar paylaştı.

Jorge Jesus Di Maria'yı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor! İşte Portekizli'nin yetiştirdiği yıldızlar... Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini korunan teknik direktör konusu, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından son buldu. Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırırken ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. Bu isimlerin başında Angel Di Maria geliyor. PSG'den ayrılan ve Juventus'la anılan Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'ye transferi Portekizli hocanın Ali Koç'tan en büyük isteği...

SON DAKİKA Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı Jorge Jesus KAP'a bildirildi... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli taraftarların aylardır merak ettiği teknik direktör kim olacak, ne zaman gelecek soru dün gece yanıt buldu. Dünyanın elit teknik direktörleri arasında gösterilen 67 yaşındaki Portekizli bugün tesisleri gezecek, yarın imzayı atacak. İmza töreni tarihi ise kısa süre içinde duyurulacak.

Jorge Jesus çılgınlığı... Fenerbahçe taraftarları uyumadı Jorge Jesus nihayet İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli taraftarların aylardır merak ettiği teknik direktör kim olacak, ne zaman gelecek soru yanıt buldu. Dünyanın elit teknik direktörleri arasında gösterilen 67 yaşındaki Portekizli bugün tesisleri gezecek, yarın imzayı atacak. İmza töreni tarihi ise kısa süre içinde duyurulacak.