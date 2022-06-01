Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı. Özbalta ile 2 yıllık anlaşma yapıldığı kaydedildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbalta ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Özat, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

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