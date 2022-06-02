Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı çok parlak günlerin beklediğini söyledi. Göreve geldiklerinde kulübün mali yapısını düzeltmek için çok uğraşmaları yüzünden bazı konulara fazla eğilemediklerini kabul ettiklerini belirten Çebi "Pişman değilim. Önemli olan ekonomik anlamda refaha kavuşmaktı. Herkes ‘Yapamazsınız. Kulüp borç batağında’ demişti ama çok şükür Beşiktaş'ın önünü açtık. Bundan sonra işimiz daha kolay" sözlerini kullandı.

ARTIK VAKTİM BOL

Beşiktaş’ın mali yapısını düzeltmeleri sebebiyle bazı kimselerde panik başladığını söyleyen Çebi "Başarılı olacağımızı anladıkları için çeşitli faaliyetlerle Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışanlar var. Bunların her birini tespit ettik. Artık hiç birinin gözünün yaşına bakmayacağız. Futbol artık profesyonellerin elinde. Beşiktaş’la uğraşanların ipliklerini pazara çıkarmak için yeteri kadar vaktim olacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım" ifadelerini kullandı.

MAZBATA TÖRENİ YAPILDI

Beşiktaş Kulübü'nde ikinci Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Çebi, kürsüde yaptığı konuşmada "Yeniyiz yepyeniyiz, enerji doluyuz. Allah, Beşiktaş'a sonsuza kadar ayakta kalmayı nasip etsin" dedi.

KOCADAĞ'IN GÖREVİ DEĞİŞMEDİ

Beşiktaş'ta yeni yönetimde görev dağılımları belli olmaya başladı. İşte o isimler ve görevleri: Engin Baltacı (İkinci başkan), Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya (Asbaşkan), Mehtap Mutluşan Ferah (İletişim sorumlusu), Murat Kılıç (Genel sekreter).

SAISS'E RESMİ TEKLİF: YILLIK 1,4 MİLYON AVRO

Savunmada Domagoj Vida ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael’in talebi doğrultusunda, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss’e teklif yaptı. Faslı oyuncunun üçlü savunma tecrübesi ise en önemli tercih sebebi. Beşiktaş'ın yıllık 1,4 milyon avro önerdiği Saiss'in kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta 2. kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetimi mazbatasını aldı Hafta sonu gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı.