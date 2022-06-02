Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray camiasında gözler 11 Haziran’da yapılacak seçime çevrilmiş durumda. 39. başkanlık için yarışa giren Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında satranç müsabakasını andıran hamleler arka arkaya geliyor. 30 Nisan seçimlerinde Hamamcıoğlu’yla birlikte olan Cemal Özgörkey’i listesine kalan eski başkan Özbek’in daha sonrasında da uzun süredir hoca ve transfer listesi hazırlığı içerisinde olan Cenk Ergün’ü göreve gelmesi durumunda tekrar Florya’ya getireceği öğrenilmişti.

KARŞI HAMLE GELDİ

Dursun Özbek ayrıca son dönemde yaptığı sponsorluk destekleriyle ön plana çıkan Erden Timur’u, Sportif AŞ için ikna etmişti. Bu hamle üzerine bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk ile Sportif AŞ’de çalışacağını açıkladı. Dün oynanan Galatasaray-Konyaspor U-19 maçına Öztürk, eski başkan Ünal Aysal ile birlikte gelerek önemli bir ismin desteğini aldıklarını gösterdi. İki aday da artık önümüzdeki günlerde projelerinin detaylandıracakları lansmanlara başlayacak.

HAMAMCIOĞLU: BUNLAR KASITLI SERVİS EDİLİYOR

11 Haziran seçimlerinde başkanlığa talip olan Eşref Hamamcıoğlu, hakkında çıkan oyuncu satacak haberlerine yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Hamamcıoğlu "Algıya yönelik kasten servis edilen ‘oyuncuları satacak’ iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 11 Haziran'a kadar bu tarz gerçek dışı haberler yoğunlaşacaktır’" ifadelerini kullandı.

YAVRU ASLAN ŞAMPİYON

Galatasaray U-19 Takımı, U-19 Elit Gelişim Ligi’nde bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Hakan Balta’nın yönetimindeki sarı kırmızılılar dün Florya’da oynanan mücadele Konyaspor U-19 Takımı’nı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

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