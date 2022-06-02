Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Ve Fenerbahçe’de uzun süredir yolu gözlenen Jorge Jesus İstanbul’a geldi, KAP bildirimi gerçekleşti ve imzalar atıldı. Gece yarısı Ali Koç’un özel uçağıyla İstanbul’a inen ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalacağı otele helikopter ile giden Portekizli teknik için dün de yoğun geçti. Jorge Jesus ile bir yıllık mukavele yapıldı. Ki ünlü hocanın mukavelesine opsiyon maddesi koydurmadan “Önümüzü bir görelim” dediği öğrenildi. Yardımcılarıyla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon avro olan Jesus’un ücretinin 3 milyonluk kısmını kulüp, 4 milyonunu ise sponsorlar karşılayacak.

TESİSLER ETKİLEDİ

Taraftarın statta imza töreni istediği Portekizli teknik adam dün attıktan sonra kulüp müzesini gezdi, kulüp tarihi hakkında kendisine bilgiler verildi. Jorge Jesus sonrasında Can Bartu Tesisleri’ne giderek, incelemelerde bulundu, tesisler hakkında kulüp çalışanlarından detaylı bilgi aldı. Ali Koç’un ve milyonlarca taraftarın hayalindeki teknik adam olan Jesus’a, yeni sezon hazırlık kampının yapılacağı Topuk Yaylası Tesisleri hakkında da görüntüler eşliğinde sunum yapıldı. Portekizli hocanın tesisleşme anlamında kulübün yapısından etkilendiği öğrenildi.

BONSERVİS GELİRİ: ALLAYAR'DAN 4 MİLYON EURO

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Fenerbahçe’ye Allahyar’dan güzel haber geldi. Championship takımlarından Hull City kiraladığı sarı lacivertli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Kanarya Allahyar’dan 4 milyon avro bonservis geliri elde edecek, ayrıca bir sonraki satışından da Fenerbahçe yüzde 50 pay alacak.

O DA SICAK... SORLOTH İŞİ BEKLEMEDE

Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Alexander Sörloth için girişimler sürüyor. Leipzig, Sörloth için 12 milyon avro bonservis bedeli isterken, yönetim bunu aşağı çekmek için uğraş veriyor. Sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Norveçli golcünün de kulüplerin anlaşması durumunda Fener’e sıcak baktığı biliniyor.

Jorge Jesus Kadıköy'ü gezdi... Fenerbahçe'nin yeni hocasının ilk gün mutluluğu Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, stadı gezdi, kulüp müzesini dolaştı, başkan Ali Koç ve personelle ilk gününü geçirdi. Sarı-Lacivertli kulüp Jesus'un Kadıköy'deki ilk gününden fotoğraflar paylaştı.

Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ali Koç ile Jorge Jesus'tan dikkat çeken Türkçe diyalog Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, deneyimli hocanın Türkçe diyaloğunu içeren bir video paylaştı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören videoda Jesus'un Ali Koç'a Türkçe karşılık vermesi yoğun ilgi gördü.