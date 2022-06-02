Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti. Lionel Messi maçı 2 asistle tamamladı. Messi, kariyerinde çıktığı 45 finalde 47 gole direkt etki etti.

Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu. Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

MESSİ'NİN HEDEFİ 2022 DÜNYA KUPASI

Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, "Milli takımda başarısı yok" eleştirilerine Copa America zaferiyle cevap vermişti. Arjantin'i 2018 Dünya Kupası'nda final oynatan Messi, Katar 2022'de şampiyonluk hedefliyor. 34 yaşındaki forvet kulübü PSG ile de UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamak istiyor. Finalissima, Messi'nin 2. milli kupası oldu.