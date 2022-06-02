Türkiye Gazetesi

A Milli Takım ve Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, NBA'e mi gidiyor? Amerikan medyasının transferleri önceden bilen derin ismi Adrian Wojnarowski, Türk basketbol kamuoyunu meraklandıran bir habere imza attı. ESPN muhabiri Woj, üst üste 2. kez THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman'ın NBA'de yardımcı antrenörlük yapacağını yazdı.

MESSİNE, SPAHİJA, KOKOSKOV HEPSİ YAPTI

Avrupa'nın önde gelen koçlarının NBA'da yardımcı antrenörlük yapması yeni bir şey değil... İtalyanlar'ın ünlü koçu Ettore Messina yıllarca Avrupa'da zirveye oynadıktan sonra Los Angeles Lakers'ta çalışmıştı. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Nevan Spahija, Atlanta Hawks; Igor Kokoskov ise Dallas Mavericks'te çalıştı.

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ERGİN ATAMAN ELİT KOÇLARDAN BİRİ

Ergin Ataman, 200o'de Anadolu Efes'e Euroleague'de Final-Four oynatmıştı. Aradan geçen 22 yılda Ataman'ın kariyeri zirveye çıktı. Üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan 2. başantrenör olarak da tarihe geçeçn 56 yaşındaki Ataman tüm zamanlar listesinde 8. kez üst üste iki Euroleague kupası kazanmayı başaran antrenör unvanını aldı. Ataman daha önce de Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup’ta şampiyonluk yaşamış ve 2021'de de koleksiyonuna EuroLegue’i eklemişti.

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