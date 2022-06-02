Türkiye Gazetesi

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Amacımız her zaman kazanmak. Bunun için sahaya çıkacağız. Takımın performansına odaklıyım ve bunu her maçta üste çekmek istiyorum" dedi.

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI NE MAÇI? NE ZAMAN?

Türkiye - Faroe Adaları arasında oynanacak maç UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçı... 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da oynancak maıç Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.

DÜŞTÜĞÜMÜZ HALE BAK!

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir havada ve tesiste kamplarına devam ettiklerini anlattı.

Antalya'nın sıcak ikliminde antrenman yaptıkları için mutlu olduklarını kaydeden Ericson, "Türkiye çok güçlü ve iyi bir takım. Dünya kupasına çok yakınlardı. Tek bir penaltı ile kaçırdıklarını söyleyebiliriz. Farklı liglerde oynayan çok üst düzey oyuncuları var. Bizim oyuncularımıza göre daha üst düzey oyuncular. Danimarka ve İsviçre'ye karşı savaştığımız gibi oynamak ve elimizden gelen performansı göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendileri karşısında favori takım olarak görülmesinin normal olduğunu aktaran Ericson, "Amacımız her zaman kazanmak. Bunun için sahaya çıkacağız. Takımın performansına odaklıyım ve bunu her maçta üste çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.