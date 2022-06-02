Türkiye Gazetesi

Nwakaeme sözleşme uzatacak mı? Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Universitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamladı. Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen Nijeryalı oyuncu 145 resmi maçta 47 gol ve 40 asist ile en iyi kulüp performansını bordo-mavili kulüpte yakaladı.

SÖZLEŞMESİ HAZIR BEKLİYOR

Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı oyuncuyla geçtiğimiz hafta bir araya gelerek son teklifini iletmişti. Karadeniz ekibi 1 milyon 500 bin Euro maaş ve imza parası ile birlikte 2 milyon Euro'luk teklifini yinelerken, oyuncunun 3 milyon 500 bin Euro ısrarı ve 3 yıllık sözleşmede diretmesi anlaşma sağlanamamasına neden olmuştu. Nwakaeme, Karadeniz ekibinin son teklifine ise henüz dönüş yapmadı.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL DEMİŞTİ AMA...

33 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili ekibe olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemesi gelecek teklifler için zman kazanıyor şeklinde yorumlandı. Türkiye'den ve yurt dışından gelen tekliflere bakarak hareket ettiği bilinen Nijeryalı oyuncunun, Karadeniz ekibinin sunmuş olduğu şartlarla diğer alternatifleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Nwakaeme ile ipler kopuyor! Trabzonspor ile Nijeryalı yıldız arasındaki görüşmeler tıkandı Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro isteyen sonra da "mesele para değil" diyen Anthony Nwakaeme'ye yol göründü... Trabzonspor yönetimi Nijeryalı'ya taviz vermiyor!

Nwakaeme Trabzonspor'dan servet istiyor... Neden imzalamadığı şimdi anlaşıldı! "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti.

Anthony Nwakaeme: Parayı sorun edecek en son insanım Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" dedi.

Trabzonspor transfer haberleri... Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme'ye rest çekti; ya imzala ya git Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir türlü sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'ye rest çekti... Nijeryalı yıldızın önündeki kontratı imzalamak için 1 ay süresi var.

Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması... "Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum" Trabzonspor'daki geleceği merak edilen Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarını yalanladı... 33 yaşındaki forvet sözleşme konusuyla ilgili açıklamalar yaptı.